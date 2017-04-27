Глава "Ростеха" доложил Путину о результатах работы в 2016 году

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Гендиректор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов представил президенту России Владимиру Путину отчет о деятельности компании за 2016 год. По его словам, объем выручки, несмотря на кризис, вырос на 11 процентов до 1,2 триллиона рублей. Объем экспорта составил 13,1 миллиарда рублей.

Глава "Ростеха" Сергей Чемезов отчитался перед президентом России Владимиром Путиным об итогах работы в 2016 году. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

"Несмотря на достаточно сложную макроэкономическую ситуацию, корпорация показала неплохие результаты. Мы увеличили объем выручки на 11 процентов и достигли объема более 1,2 триллиона рублей", - отметил Чемезов.

По его словам, корпорации удалось увеличить долю произведенной гражданской продукции. Ее объем вырос до 374 миллиардов рублей, что составляет 25% от общего объема продукции. Чемезов отметил, что в корпорации осознают, что большие объемы оборонзаказа не сохранятся навечно.

"Поэтому, конечно, поставили задачу перед всеми холдингами добиться к 2025 году увеличения доли гражданской продукции до 50 процентов. Тогда мы уже не будем зависеть от военной составляющей", - заявил глава "Ростеха".

Также, по словам Чемезова, компания увеличила объем экспорта продукции, проданной через Рособоронэкспорт, на 3% до 13,1 миллиарда рублей. Увеличился также объем инвестиции в научные исследования и опытно-конструкторские работы. В 2016 году на эти цели было выделено 142 миллиарда рублей, что на 10% больше аналогичного показателя прошлого года.

"Из этой суммы 43,9 миллиарда – это собственные средства. Конечно, государство нам помогает, почти 100 миллиардов выделялось на инвестиционные проекты. Но мы изыскиваем и собственные средства", - сказал Чемезов.

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