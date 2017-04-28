В Норвегии спасли 9 российских туристов, провалившихся под лед

Теги: норвегия туристы Происшествие

В Норвегии спасены девять российских туристов, которые провалились под лёд. ЧП произошло в районе архипелага Шпицберген, когда несколько десятков человек на снегоходах возвращались из шахтерского поселка Пирамида - это одна из главных местных достопримечательностей.