В Норвегии спасли 9 российских туристов, провалившихся под лед
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В Норвегии спасены девять российских туристов, которые провалились под лёд. ЧП произошло в районе архипелага Шпицберген, когда несколько десятков человек на снегоходах возвращались из шахтерского поселка Пирамида - это одна из главных местных достопримечательностей.
В Норвегии спасли провалившихся под лед российских туристов. Сейчас четверых пострадавших на вертолете доставили до ближайшего административного центра, передает "ТВ Центр". Двое находятся на борту корабля норвежской береговой охраны, их состояние оценивается как удовлетворительное. Еще троим помощь оказывают прямо на месте, их здоровью также ничего не угрожает.