Южная Корея ответила на требование Трампа заплатить за систему ПРО

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Нести расходы по эксплуатации американской системы ПРО THAAD в Южной Корее должны США. Об этом говорится в заявлении Минобороны страны. Документ стал ответом на требование президента Дональда Трампа заплатить один миллиард долларов за размещение американских противоракетных комплексов на Корейском полуострове.

Никаких изменений "базовой позиции" Южной Кореи относительно новой системы ПРО нет, а бремя по установке и эксплуатации THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) должны нести США. Об этом говорится в заявлении Министерства национальной обороны Республики Корея.

Как передает агентство Yonhap, правительство страны лишь предоставляет США территорию для размещения сверхточную системы заатмосферного перехвата ракет, а на США возлагается ответственность по ее установке и управлению, подчеркнули в ведомстве.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что намеревается выставить Сеулу счет в размере один миллиард долларов за развертывание на ее территории ПРО THAAD.

В среду южнокорейские военные сообщили, что первое оборудование для установки системы завезено на место дислокации в бывший гольф-клуб в Сонджу в провинции Кенсан-Намдо. Полный монтаж системы должен быть завершен к концу года.

Наземная система THAAD предназначена для перехвата баллистических ракет на завершающем этапе среднего участка траектории полета и при подлете к цели. Она призвана обеспечить защиту войск США и их союзников, а также городов и важных объектов.

26 апреля Пекин потребовал от Вашингтона и Сеула прекратить развертывание мобильных комплексов ПРО THAAD на Корейском полуострове и ликвидировать их.

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