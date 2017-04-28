Первая ночная репетиция парада Победы. Видео

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В Москве прошла первая ночная репетиция парада в честь 72-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

В столице прошла первая ночная репетиция парада в честь Дня Победы. По брусчатке Красной площади промаршировали 10 тысяч военнослужащих и проехали 114 единиц современной техники. Это бронеавтомобили, БТР, зенитные комплексы и пусковые установки С-400, ракетные комплексы "Ярс", передает "ТВ Центр".

В составе колонн была и знаменитая "Армата". Впервые в параде будут участвовать новейшие образцы вооружения противовоздушной обороны - зенитно-ракетные комплексы "Тор" в холодной бело-серой, арктической раскраске.

Следующая вечерняя репетиция состоится на следующей неделе, в среду, а генеральная запланирована на 7 мая.