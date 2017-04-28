Бундестаг одобрил запрет на ношение закрывающей лицо одежды

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В Германии одобрен законопроект, который запрещает госслужащим, судьям и военным носить одежду, полностью закрывающую лицо. Глава МВД страны заявил, что это поможет продемонстрировать и привить германские ценности. В декабре прошлого года о желании ввести запрет на ношение полностью закрывающей лицо одежды говорила Ангела Меркель.

Бундестаг Германии одобрил законопроект, запрещающий госслужащим, судьям и военным носить одежду, которая полностью закрывает лицо. Об этом сообщает агентство Reuters.

"Интеграция также означает, что мы должны ясно продемонстрировать и привить наши ценности, и показать, где лежат границы нашей толерантности к другим культурам. Законопроект, который мы одобрили, вносит в это дело большой вклад", - сказал глава МВД Германии Томас де Мезьер.

В декабре прошлого года канцлер ФРГ Ангела Меркель призывала запретить полностью закрывающую лицо одежду. Глава МВД страны поддержал ее и отметил, что в германском обществе необходимо показывать лицо в госучреждениях, загсах, школах и университетах, а также на госслужбе и в суде.