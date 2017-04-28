ЦБ лишил лицензии омский банк "Сибэс"

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Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у омского банка "Сибэс". По данным регулятора, кредитная организация пыталась скрыть свое реальное финансовое положение, в частности, недостачу в кассе.

Центробанк лишил лицензии на осуществление банковских операций омский банк "Сибэс". По величине активов кредитная организация, участник системы страхования вкладов, на 1 апреля занимала 352-е место в банковской системе России.

Как говорится в приказе регулятора, в деятельности банка установлено проведение "фиктивных" операций по замене активов, целью которых являлось сокрытие недостачи денежных средств в кассе и реального финансового положения банка.

Руководство и собственники выводили активы, манипулировали отчетными данными и игнорировали требования надзорного органа о формировании адекватных принимаемым рискам резервов на возможные потери.

В этом, как подчеркивает регулятор, усматриваются признаки ее преднамеренного банкротства. Кроме того, в текущем году бизнес банка в значительной степени был ориентирован на проведение сомнительных транзитных операций клиентов с незначительной налоговой нагрузкой.

В банк назначена временная администрация. Полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены.

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