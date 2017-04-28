Белый дом назвал "изоляцию" России в ООН заслугой Трампа

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В Белом доме США считают, что предполагаемая изоляция России в ООН является заслугой американского президента Дональда Трампа. Кроме того, среди достижений лидера Соединенных Штатов упоминаются восстановление, а также расширение возможностей вооруженных сил и введение санкций против Сирии и Ирака.

Дальнейшая "изоляция" России в ООН является одной из заслуг президента США Дональда Трампа за первые 100 дней у власти, считают в Белом доме. Об этом сообщает "Интерфакс".

В списке, перечисляющим все достижения американского лидера, говорится, что Трамп противостоял странам, угрожавшим национальной безопасности после многих лет неудачной дипломатии. При этом в Белом доме считают, что "изоляции" России американский президент добился путем успешной дипломатии с главой Китая Си Цзиньпинем.

Кроме того, в заслуги Трампу поставили восстановление, а также расширение возможностей вооруженных сил, резкое сокращение нелегальной иммиграции и введение санкций против Сирии и Ирака. Вместе с тем, он пытается добиться и изоляции КНДР.

Также в Белом доме подсчитали, что его глава за первые месяцы пребывания у власти провел 70 телефонных разговоров с 38 другими мировыми лидерами. С 17 из них у Трампа состоялись двусторонние встречи, информирует ТАСС.

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