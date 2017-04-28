Гурцкая и Лоза попали в черный список украинского сайта "Миротворец"

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Российские исполнители Диана Гурцкая и Юрий Лоза попали в черный список украинского экстремистского сайта "Миротворец". Их обвинили в незаконном пересечении границы Украины и концертной деятельности на территории Крыма, а также за поддержку воссоединения полуострова с Россией.

В черный список украинского экстремистского сайта "Миротворец" попали Диана Гурцкая и Юрий Лоза. Российских исполнителей обвинили в незаконном пересечении границы Украины и концертной деятельности на территории Крыма, а также за поддержку воссоединения полуострова с Россией.

Как заявила ТАСС Гурцкая, она попала в список за поддержку певицы Юлии Самойловой, которую не пустили на Украину для участия в Евровидении. "Я не буду говорить, что мне якобы все равно. Это крайне неприятно, тем более, во всем есть совершенно четкий намек. "Поддержала коллег - вот наш ответ", - сказала певица.

На сайте "Миротворец" также размещены данные других российских исполнителей, посещавших Крым после его воссоединения с Россией. В частности, Валерия Леонтьева, Стаса Пьехи, Юлианны Карауловой, Татьяны Липницкой (Бьянка) и Юлии Самойловой. В списке значится и американский актер Стивен Сигал, получивший в ноябре 2016 года гражданство России.

Сайт "Миротворец" связан с депутатом Верховной рады и советником главы МВД Антоном Геращенко. Изначально проект был создан для установления личностей ополченцев или людей, помогающих им. В мае 2016 года вокруг сайта разгорелся скандал из-за публикации персональных данных.

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