Эксперт: японцы пытаются мягко ассимилировать Курилы

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Как скоро и в каких отраслях Россия и Япония смогут наладить хозяйственное сотрудничество на Южных Курилах? Каких политических результатов рассчитывают добиться при этом в Москве и Токио? На эти вопросы в интервью "ТВ Центру" ответил Сергей Лузянин.