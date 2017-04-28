Эксперт: японцы пытаются мягко ассимилировать Курилы
Теги: международные отношения япония События. 25-й час
Как скоро и в каких отраслях Россия и Япония смогут наладить хозяйственное сотрудничество на Южных Курилах? Каких политических результатов рассчитывают добиться при этом в Москве и Токио? На эти вопросы в интервью "ТВ Центру" ответил Сергей Лузянин.
Итоги переговоров Владимира Путина и Синдзо Абэ подвели в программе "События. 25-й час". На вопросы ведущего Алексея Фролова ответил директор Института Дальнего Востока Российской академии наук Сергей Лузянин.
"Прорыва не может быть, потому что российско-японские отношения – многослойные. Курильские острова – препятствие, которое тянется уже более 50 лет. И даже проблема не в том, что нет мирного договора. Идет японская хитрость – совершенно очевидно, что японцы через попытку проекта совместного хозяйственного освоения Курил пытаются мягко ассимилировать Курильские острова", - сказал Лузянин.
Полный комментарий эксперта смотрите в видео.
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