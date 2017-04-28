10:06, 28 апреля 2017

Эксперт: японцы пытаются мягко ассимилировать Курилы

Теги:  международные отношения  япония  События. 25-й час

Как скоро и в каких отраслях Россия и Япония смогут наладить хозяйственное сотрудничество на Южных Курилах? Каких политических результатов рассчитывают добиться при этом в Москве и Токио? На эти вопросы в интервью "ТВ Центру" ответил Сергей Лузянин.

Итоги переговоров Владимира Путина и Синдзо Абэ подвели в программе "События. 25-й час". На вопросы ведущего Алексея Фролова ответил директор Института Дальнего Востока Российской академии наук Сергей Лузянин.

"Прорыва не может быть, потому что российско-японские отношения – многослойные. Курильские острова – препятствие, которое тянется уже более 50 лет. И даже проблема не в том, что нет мирного договора. Идет японская хитрость – совершенно очевидно, что японцы через попытку проекта совместного хозяйственного освоения Курил пытаются мягко ассимилировать Курильские острова", - сказал Лузянин.

Полный комментарий эксперта смотрите в видео.

Программа "События. 25-й час"

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