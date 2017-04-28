В Госархиве открылась выставка об Александре Федоровне Романовой

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В Госархиве открылась выставка, посвященная последней российской императрице Александре Федоровне Романовой. Экспозицию приурочили к юбилею хранилища, которое было создано 25 лет назад.

Госархив сегодня - это не просто несколько миллионов единиц хранения. Это еще и огромное количество судеб очень разных и замечательных людей, передает "ТВ Центр".

Свидетельства о рождении и смерти, личные вещи и секретные документы поступают сюда постоянно. Одни завещают сами обладатели, другие привозят родственники. Дочь Деникина недавно передала последние снимки отца, его одежду и паспорт. Из которого следует - генерал-лейтенант до конца жизни так и не отказался от российского гражданства.

Сколько домыслов сейчас вокруг Матильды Кшесинской и её романе с Николаем II. И только в Госархиве могут развеять любые слухи. Хранитель, похоже, знает всё. Главное - точно поставить вопрос.

"Я думаю, что роман был. Но только этот вопрос надо в несколько иной плоскости рассматривать", - рассказала главный специалист, руководитель хранилища коллекции документов по истории белого движения и эмиграции ГА России Лидия Патрушева.

Пока в спецхранилище укладывают вещи Кшесинской, в центральном зале открывают выставку "Последняя императрица". Такая вот ирония судьбы. Представители дома Романовых внимательно осматривают экспозицию.

Об Александре Федоровне известно многое. Но далеко не все, признаются руководители Госархива. "Знаете, как они называли друг друга? Он её называл "сова". Умная сова. А она его называла "теленок". В этом уже заложено всё. Она умнее, она сильнее. А он - нежный телёнок", - рассказал доктор исторических наук, научный руководитель ГА России Сергей Мироненко.

Как могла бы повернуться история, будь Александра Фёдоровна настойчивее, Николай II мужественнее, сейчас гадать бессмысленно. Зато можно пролистать скрытые ранее дневники последнего императора и в подробностях рассмотреть всю личную переписку венценосной семьи. С трогательными детскими рисунками и письмами, многие из которых впервые переведены на русский. Милые семейные записки на крошечных кусочках бумаги способны вызвать слезы. У особо впечатлительных.

Для тех, кто не сможет попасть на эту выставку, организаторы разработали специальный план. На суперсовременной технике с невероятно высоким разрешением отсканировали все документы - 60 тысяч листов. Качество снимков такое, что по каждому из них можно писать диссертацию.

По случаю юбилея со дня воссоздания Госархива и 25-летия корпорации ЭЛАР оцифровывающей шедевры Лувра и Эрмитажа, на Большой Пироговской впервые показывают кино. О последней императрице, её любимом - императоре. Просмотр продлится ровно месяц.

Ольга Стрельцова, Александр Голубев, "ТВ Центр", Москва.