В майские праздники из России не смогут выехать более 2 млн граждан

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Более двух миллионов должников не смогут выехать из России в майские праздники. Эта цифра серьезно выросла по сравнению с показателями прошлого года. Тогда они были равны 1,2 миллиона граждан.

Более двух миллионов россиян не смогут выехать за границу на майские праздники из-за наличия долгов. Такая судьба ждет граждан согласно российскому законодательству, предусматривающему ограничения в свободе передвижения для тех, кто вовремя не платит долги. На границе будут останавливать тех, кто имеет задолженность более 10 тысяч рублей по банковским кредитам, займам микрофинансовых организаций, оплате за услуги ЖКХ, налогам, штрафам и алиментам, пишет газета "Известия".

В частности, 40% "невыездных" имеют просроченные кредиты банкам, 20% являются неплательщиками алиментов, 10% не выплатили налоги или штрафы ГИБДД, а еще 5% не смогли вовремя рассчитаться за услуги ЖКХ.

В 2016 году злостных неплательщиков в России насчитывалось 1,2 миллиона человек. Однако за год их число заметно выросло.

В Федеральной службы судебных приставов (ФССП) сообщили, что за январь–март 2017 года в целом с учетом остатка действовало около двух миллионов постановлений о временном ограничении на выезд должников из России, что на 59% больше, чем за три месяца прошлого года. Благодаря этой мере, с должников было взыскано 5,3 миллиарда рублей, в том числе 185,3 миллиона рублей с должников по алиментам.

При этом эксперты отмечают, что потенциально невыездных значительно больше - 7,6 миллиона человек. У этих граждан долг перед банками и МФО уже превышает 10 тысяч рублей, но в отношении них пока не принято мер со стороны кредиторов.