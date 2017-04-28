Тиллерсон: мы ничего не решили на переговорах в Москве

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Госсекретарь США Рекс Тиллерсон подвел итоги своего визита в Москву. По его словам, в ходе визита в Россию в середине апреля Москва и Вашингтон не решили никаких вопросов. Он добавил, что России нужно решить, хочет ли она стать "позитивной частью глобального мирового порядка, а не подрывающей частью".

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Москва и Вашингтон не решили ни одну из проблем в ходе переговоров во время его визита в столицу России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на интервью радиостанции NPR.

"Мы ничего не решили на той встрече", - сказал шеф американской дипломатии. России на данном этапе следует стать "позитивной частью глобального миропорядка, а не подрывающей частью", подчеркнул он.

В апреле глава МИД России Сергей Лавров договорился с Тиллерсоном о прекращении ракетных ударов по Сирии.

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Итоги визита Тиллерсона в Москву: мнение эксперта