Все линии московского метро переведены на единую сеть Wi-Fi

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Поезда всех линий метро переведены на единую сеть Wi-Fi "Московский транспорт". Она объединяет беспроводной интернет в подземке, МЦК, наземном транспорте, поездах и терминалах аэроэкспресса. Переход на единую сеть позволит пассажирам после регистрации в сети оставаться в режиме онлайн на протяжении всей поездки на разных видах транспорта.

Поезда на всех линиях столичного метро полностью перевели на единую сеть Wi-Fi "Московский транспорт" (MT_FREE). Она объединяет беспроводной интернет в подземке, МЦК, наземном транспорте, поездах и терминалах аэроэкспресса. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

"Все линии метро перешли на единую сеть "Московский транспорт". Также со временем в эту зону войдут остановки наземного транспорта, на которых можно подключиться к Wi-Fi. В целом перед нами стоит задача перевести весь беспроводной интернет в транспортном комплексе на единое название MT_FREE", - сказал заммэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Переход на единую сеть позволит пассажирам после регистрации в сети оставаться в режиме онлайн на протяжении всей поездки на разных видах транспорта. В будущем к MT_FREE планируют подключить и пригородные электрички.