"Международный строительный банк" лишился лицензии ЦБ

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Центробанк отозвал лицензию у "Международного строительного банка". Данное решение регулятор принял в связи с неисполнением организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность.

Банк России с 28 апреля 2017 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации "Международный строительный банк".

По данным регулятора, в деятельности московского банка прослеживались недобросовестные действия его руководства и собственников, выражавшиеся в выводе активов с ущербом для интересов кредиторов и проведении "схемных" операций, направленных на сокрытие реального уровня кредитного риска.

Кроме того, вследствие низкого качества активов, не генерирующих достаточный денежный поток, организация несвоевременно исполняла обязательства перед кредиторами. Банк фактически прекратил обслуживание клиентов.

В кредитную организацию назначена временная администрация. Полномочия исполнительных органов в соответствии с федеральными законами приостановлены.

Ранее ЦБ лишил лицензии омский банк "Сибэс" и владимирский "Владпромбанк".

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