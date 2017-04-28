ВМФ России получит бесшумную подлодку с "Калибром" в 2018 году

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ВМФ России в 2018 году получит первую модернизированную по проекту 971М многоцелевую атомную подлодку К-328 "Леопард", оснащенную ракетами "Калибр". По контракту будут модернизированы еще три корабля. Это К-461 "Волк", К-391 "Братск" и К-295 "Самара".

В 2018 году ВМФ России получит первую модернизированную по проекту 971М многоцелевую атомную подводную лодку К-328 "Леопард". Она будет оснащена новейшими крылатыми ракетами "Калибр", современным радиоэлектронным оборудованием и мощными гидроакустическими станциями, пишет газета "Известия".

По словам представителя Центра судоремонта "Звездочка" Евгения Гладышева, по своим техническим и боевым характеристикам модернизированные корабли будут соответствовать требованиям флота к многоцелевым АПЛ четвертого поколения.

По контракту будут модернизированы четыре корабля. Кроме К-328 "Леопард" речь идет о К-461 "Волк", К-391 "Братск" и К-295 "Самара".

Издание отмечает, что субмарины 971М смогут охотиться за транспортами, подводными лодками и авианосцами, а также наносить удары по береговым объектам.