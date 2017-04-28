Собянин дал гарантии расселения пятиэтажек в границах района

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Мэр Москвы Сергей Собянин предложил внести ряд изменений в программу реновации жилого фонда Москвы. В частности, среди поправок - обещание сохранить район проживания и ремонт комфорт-класса. Собянин отметил, что при желании москвичи смогут отказаться от участия в программе на общем собрании собственников жилья.

Всем жителям сносимых пятиэтажек в Москве в рамках программы реновации жилого фонда будут предоставлены новые квартиры в их районах, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем микроблоге в Twitter.

"Исключение только для Зеленограда и присоединенных территорий, где переселение будет проводиться в пределах административного округа. По факту будем стремиться предоставить новую квартиру не только в том же районе, но и в том же квартале, в шаговой доступности от старой пятиэтажки", - написал мэр Москвы.

Он отметил, что при желании жители пятиэтажек смогут принять решение об отказе от участия в программе реновации на общем собрании собственников жилья.

"Прекращение права собственности на старую квартиру будет совмещено с регистрацией права собственности на новое жилье. Вывод пятиэтажки из эксплуатации будет осуществляться только после подписания всеми гражданами актов приема-передачи старых/новых квартир. Кроме того, правительство Москвы поможет жителям с регистрацией права собственности на новую квартиру", - добавил Собянин.

Новые квартиры будут предоставлены с отделкой. По факту, написал мэр, ее качество будет значительно выше "муниципального ремонта" и будет соответствовать комфорт-классу. А нуждающимся категориям горожан он пообещал оказание помощи в переезде.

Для владельцев ипотечных квартир в законе будет предусмотрена норма о замене предмета ипотеки (старой квартиры на новую) с сохранением условий и обязательств, ранее установленных заключенным договором залога. Права потребовать досрочного возврата кредита у банка не будет, сообщил Соябнин.

По его словам, владельцы неприватизированных квартир смогут выбирать, получить новую квартиру в собственность или сохранить социальный наем. Для собственников нежилых помещений в пятиэтажках в законе будет предусмотрено право выбора: получить равнозначное помещение или денежную компенсацию в размере рыночной стоимости изымаемых нежилых помещений.

В начале 2017 года президент России Владимир Путин поручил мэру Москвы снести все "хрущевки" в Москве, а на их месте построить новые дома. В течение ближайших 20 лет в Москве планируется расселить порядка восьми тысяч домов. На начальном этапе финансироваться программа будет из городского бюджета, на это власти готовы выделить порядка 300 миллиардов рублей.

В этих зданиях живут до 1,6 миллионов москвичей. Жители Москвы, чьи дома войдут в список морально устаревшего и ветхого жилья, получат квартиры такой же или большей общей площади. В начале марта 2017 года в Госдуму был внесен законопроект, регулирующий порядок реновации пятиэтажного жилого фонда в столице. 20 апреля документ был принят в первом чтении.

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