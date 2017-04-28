Как проходила ночная репетиция Парада Победы. Видео

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Новейшие танки, самоходные установки, знаменитые ракетные комплексы "Ярс", "Тополь" и другие виды современной военной техники проехали по главной площади столицы. В Москве состоялась первая ночная репетиция Парада Победы. Под бой курантов по брусчатке промаршировали 10 тысяч военнослужащих. Тренировка прошла на самом высшем уровне, из-за чего нельзя было сказать - репетиция это или сам парад.

Проливной дождь, холодный ветер. Плохая погода не помешала первой ночной репетиции парада. Все расписано по секундам, сообщает "ТВ Центр".

Ровно в 22:00 на главную площадь страны, выносят знамя победы и российский триколор. На брусчатку выходят пешие парадные расчеты. Все в полевой форме. Ритм заедает сводный военный оркестр. Шаг чеканят офицеры, сержанты и солдаты частей и соединений сухопутных войск. Следом ракетчики и десантники. За ними курсанты военных училищ. В этом году по Красной площади промаршируют 210 женщин-военнослужащих.

Скорость движения пеших колонн - 4 километра в час. Это 116-118 шагов в минуту. От всех участников парада требуется невероятная точность и четкость движений.

Колонну военной техники традиционно возглавляет легендарный Т-34. Эти танки ковали победу в огне Великой Отечественной войны. По Красной площади 9 мая проедут "Тигры", БТР, БМП, самоходные гаубицы. Зрители увидят танк "Армата". Экипаж находятся в защищенной капсуле. Многие эксперты называют его лучшим в мире. Впервые представлена арктическая боевая техника. Зенитный комплекс "ТОР- М2ДТ" и ракетно-пушечный комплекс "Панцирь СА" сделаны специально для районов крайнего севера. Расцветка соответствующая.

Попасть на Красную площадь 9 мая можно только по пригласительным. Но расстраиваться не стоит. Авиационную часть можно будет увидеть 3 мая утром. В небе над Москвой пройдут тренировочные полеты. В этот же день будет еще одна ночная репетиция наземной части парада.

3 мая с 17:00 и до окончания репетиций будут закрыты для движения многие магистрали: улицы Нижние Мнёвники, Звенигородское шоссе, Красная площадь, Садовое кольцо и Тверская улица. Перекрыты набережные и бульвары рядом с Кремлем, Большой Москворецкий и Большой Каменный мосты.

Водителям стоит заблаговременно выбирать маршруты движения. Ну а у жителей города и гостей столицы есть прекрасная возможность увидеть парад заранее. Генеральная репетиция состоится 7 мая в 10 утра.

Виктор Прокушев, Сергей Давидяк, Олег Лапшов, Станислав Козловский и Эдуард Мамедов, "ТВ Центр".