В Сибири лесные пожары охватили 1,5 тысячи гектаров

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Лесные пожары в Сибири охватили полторы тысячи гектаров. Особенно сложная обстановка в Иркутской области, Красноярском крае, Забайкалье и в Бурятии. Огонь подходит вплотную к домам. Ситуацию усугубляет погода - рекордные для апреля плюс 30 градусов и сильный ветер.

По сибирской трассе - между двух огней. Такое зрелище не для слабонервных водителей. В Иркутской области огнем охвачены сотни гектаров леса. Сухая и ветреная погода способствует распространению стихии, передает "ТВ Центр".

В результате неосторожного обращения с огнем уничтожены десятки жилых домов. В отчаянии люди сами пытаются бороться со стихией. Но в такую жаркую погоду огонь распространяется молниеносно. Даже одной брошенной спички хватит, чтобы уничтожить не одну деревянную постройку. Только за последние сутки в Иркутской области спасателями были ликвидированы 17 пожаров.

"На месте работает оперативно-следственная группа. По результатам ее работы будет установлена причина возникновения пожара, а также те действия или бездействия, которые привели к его возникновению. По ней будут приняты решения ко всем должностным лицам", - сообщил начальник ГУ МЧС России по Иркутской области Валентин Нелюбов.

Не менее "жарко" сейчас и в остальных регионах Сибири. В деревне Косые Ложки Красноярского края местные жители жгли сухую траву. В итоге уничтожен был соседский дом. За считанные минуты огонь охватил деревянную постройку. Более 300 различных возгораний было зафиксировано на территории края за последний день. На борьбу с огнем вышли усиленные отряды спасателей.

Непростая ситуация складывается и в центральной России. В Тульской области из-за пала травы загорелись дачи.

Спасатели предупреждают: в такую сухую и безветренную погоду даже самый небольшой костер может представлять опасность. Предстоящие майские праздники только усиливают риски: сотни людей устремятся на пикники. Спасатели рекомендуют не забывать меры безопасности при обращении с огнем, а лучше воздержаться от разведения костров в эти дни.

Елена Сахно, "ТВ Центр".