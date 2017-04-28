В ходе беспорядков в Македонии пострадали более 100 человек

Теги: Беспорядки парламент македония

Более ста человек пострадали в результате массовой драки у парламента Македонии. Протестующие прорвались в здание заксобрания после выбора нового спикера. Им стал этнический албанец Талат Джафери. Голосование прошло в обход парламентской процедуры. Автора инициативы избили. Серьёзные травмы получили и другие депутаты.

Толпа врывается в здание парламента в центре Скопье. Активисты требуют отменить решение депутатов о назначении нового спикера. Начинаются потасовки, переходящие в настоящие драки. Несколько парламентариев получают травмы, передает "ТВ Центр".

Лидер оппозиционной партии покидает фойе с окровавленной головой. Его с трудом уводят подчинённые. Депутаты от оппозиции баррикадируются в одном из помещений. Но разъярённая толпа занимает зал заседаний и требует отменить итоги голосования. Слышны лозунги "Мы вас не пропустим", "Перевыборы" и "Македония, Македония!"

Причиной настоящего политического кризиса, который охватил Македонию буквально за несколько часов, стало попытка оппозиции в обход общей процедуры избрать спикером парламента Талата Хафери - представителя партии этнического меньшинства албанцев. Узнав об этом, около сотни активистов движения "За единую Македонию" поздним вечером пошли на штурм парламента. Власти стянули силы спецподразделений полиции, которые, применив несколько светошумовых гранат, с большим трудом оттеснили толпу, и попытались вывести депутатов из здания. К нации обратился президент республики.

"Я призываю общественность сохранять спокойствие и не попадать под влияние лживых новостей и манипуляций. Все институты должны поступать ответственно, - в соответствии с конституцией и законами Республики Македония. Я призываю лидеров партий, представленных в парламенте, прибыть завтра в мой офис, чтобы провести встречу, на которой мы обсудим сложившуюся ситуацию", - заявил президент Македонии Гёрги Иванов.

Европейские столицы, Брюссель, ООН и ОБСЕ сразу же выступили с призывами прекратить столкновения, и разрешить политический кризис мирным путём. "Я хочу сказать, что то, что мы увидели в Скопье, заставляет обеспокоиться. Мы считаем, что акты насилия в парламенте совершенно неприемлемы, и мы призываем к спокойствию и сдержанности. Демократия должна следовать своим курсом", - отметила верховный представитель ЕС по внешней политике Федерика Могерини.

При этом Евросоюз ещё в четверг вечером прямо поддержал назначение Талата Хафери спикером парламента Македонии. Брюссель закрыл глаза на то, что те самые демократические процедуры, которые он призвал защищать, бывали нарушены. Македония уже много лет является кандидатом на вступление в Евросоюз.

Сергей Псурцев, "ТВ Центр".