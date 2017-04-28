Трамп заявил о возможности "большого конфликта" с КНДР

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В "большой конфликт" могут перерасти отношения между США и КНДР. Об этом заявил Дональд Трамп в интервью агентству Reuters. Ситуация вокруг Северной Кореи обострилась на фоне крупномасштабных военных учений Вашингтона и Сеула. Американский лидер ответил и на другие вопросы журналистов по случаю 100 дней президентства.

На фоне и без того обострившейся до предела ситуации вокруг КНДР Дональд Трамп только подливает масла с огонь, передает "ТВ Центр". В интервью агентству Reuters американский президент сделал заявления, которые в Пхеньяне вполне могут расценить как объявление войны.

"Существует шанс, что мы можем закончить большим, большим конфликтом с Северной Кореей. Определенно. Мы бы хотели разрешить проблемы дипломатическим путем, но это очень сложно", - заявил президент США.

Журналисты спросили Трампа, считает ли он поведение северокорейского лидера Ким Чен Ына рациональным. Ответ - "Я надеюсь, что он разумный" - в данной ситуации можно считать вершиной политкорректности. Например, сирийского президента новый хозяин Белого дома, не стесняясь в выражениях, называл "животным".

И, несмотря на то, что Вашингтон на пару с Сеулом нервируют официальный Пхеньян крупномасштабными военными учениями у его границ, а тот отвечает очередным испытанием баллистических ракет, в Госдепе уверяют, что США не добиваются смены режима в КНДР и краха республики. А исключительно полной денуклеаризации Корейского полуострова. В качестве инструмента давления на Северную Корею американцы уже давно пытаются использовать Китай, ведь Пекин - главный торговый партнер Пхеньяна. Однако китайцы ввязываться в санкционную войну особым желанием не горели. И вот, наконец, КНР сделала КНДР предупреждение о введении санкций в случае нового ядерного испытания. Правда, первым об этом всему миру объявил не официальный Пекин, а госсекретарь США.

"Северокорейский режим должен сменить курс, чтобы мы были готовы к переговорам. В связи с этим мы обратились к Китаю. Думаю, что в прошлом Китай принимал ограниченное участие в этой проблеме. И сейчас мы собираемся проверить их готовность помогать нам в поисках решения этой серьезной угрозы", - сказал Рекс Тиллерсон.

Северная Корея в ответ на угрозы санкций и уж тем более возможного нападения на республику напоминает Вашингтону об ошибках, допущенных предшественником Трампа и про то, к чему приводит нарушение суверенитета других стран. С лозунгом "запугать нас не удастся" в КНДР вышел очередной пропагандистский ролик. Грандиозный парад в Пхеньяне, соответствующее музыкальное сопровождение, залпы ракет. Финал сюжета - взрыв американского авианосца и Капитолия.

Впрочем, даже с вроде бы союзником - Южной Кореей- новый американский президент нашел повод для разногласий. Дональд Трамп предложил Сеулу заплатить один миллиард долларов за развертывание на ее территории ПРО. В Республике Корея заявили, что это Вашингтон должен нести расходы по эксплуатации, и вообще такой вариант невозможен, так как не соответствует первоначальным договоренностям. Но они-то нового главу Белого Дома волнуют меньше всего. В интервью Трамп сообщил о пересмотре договора о свободной торговле с Южной Кореей.

"Это неприемлемое соглашение. Это ужасная сделка, заключенная Хиллари. Мы должны или заново обсудить условия, или отменить ее", - заверил Трамп.

В Америке подводят итоги 100 дней президентства Дональда Трампа. Даже его сторонники уже начинают задаваться вопросом, когда же он начнет выполнять обещания по изменению жизни внутри страны, не говоря уже о противниках.

Но вот, например, в справке, выпущенной по случаю 100 дней пребывания Трампа у власти, Белый дом называет его достижением изоляцию России и Сирии в ООН, новые санкции в отношении Сирии и Дамаска и работу по изоляции Северной Кореи. Хотя во время избирательной кампании миллиардер обещал сосредоточиться исключительно на внутренних проблемах страны и сделать Америку снова великой.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".

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