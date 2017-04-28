В Москве пресечена деятельность группы лжеэкстрасенсов

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В Москве задержали группу мошенников, которые под видом экстрасенсов похищали деньги у людей. Как рассказали в МВД, запугивая людей преимущественно пожилого возраста, псевдоэкстрасенсы вынуждали их переводить деньги за целительские услуги.

Группа мошенников в Москве запугивала пенсионеров и похищала у них деньги за оказание целительских услуг. Об этом говорится в сообщении на сайте МВД России.

В настоящий момент четверо подозреваемых арестованы, возбуждено уголовное дело. Как рассказала представитель МВД Ирина Волк, они представлялись экстрасенсами государственного центра парапсихологии, лечения и целительства и входили в доверие к гражданам во время телефонных разговоров.

Запугивая людей, преимущественно пожилого возраста, псевдоэкстрасенсы вынуждали их переводить деньги за целительские услуги, которые в действительности не оказывались.

Свою деятельность они вели из колл-центров под вымышленными именами и периодически меняли номера телефонов.

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