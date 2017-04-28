Трамп о работе президентом: думал, будет легче

Теги: В мире сша трамп

Президент США Дональд Трамп признался, что раньше не считал работу главы государства такой сложной. По его словам, его также стесняют постоянная охрана и повышенное внимание.

Президент США Дональд Трамп рассказал о минусах работы на его должности. В интервью агентству Reuters, он признался, что раньше считал эту работу более легкой.

"Я любил свою прошлую жизнь. Столько всего происходило. Здесь же больше работы, чем тогда. Я думал, что будет легче", - отметил глава Белого дома.

По его словам, он чувствует себя как в "коконе" из-за постоянной охраны и повышенного внимания.

Кроме того, Трамп посетовал на то, что не может водить автомобиль сам, хотя раньше он любил это делать.

Ранее в Белом доме назвали главные заслуги Трампа за 100 дней его пребывания у власти. Там считают, что предполагаемая изоляция России в ООН является заслугой американского лидера. Также среди его достижений упоминаются восстановление, а также расширение возможностей вооруженных сил и введение санкций против Сирии и Ирака.