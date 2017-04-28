Турция стала лидером зарубежного направления у россиян в мае

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Лидером зарубежного направления у граждан России на майские праздники стала Турция. Это произошло благодаря беспрецедентным скидкам отельеров по раннему бронированию. Согласно данным АТОР, среди россиян также популярна и Европа. Спрос на поездки туда вырос от 30% до 40% по сравнению с прошлым годом.

На майские праздники лидером зарубежного направления у российских граждан стала Турция. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России.

"Безусловным лидером этих майских праздников среди выбравших заграничный отдых, благодаря беспрецедентным скидкам отельеров по раннему бронированию и прямо перед перед первыми майскими выходными, стала Турция", - говорится в сообщении.

Согласно данным АТОР, среди россиян также популярна и Европа. Спрос на поездки туда вырос от 30% до 40% по сравнению с прошлым годом. Среди стран СНГ самыми популярными направлениями в мае стали Армения и Грузия. Из стран Юго-Восточной Азии наши граждане предпочитают Таиланд, Вьетнам, острова Гоа (Индия) и Хайнань (Китай). Кроме того, популярностью пользуется отдых на Бали (Индонезия).