Центробанк ввел временную администрацию в банке "Спурт"

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Банк России ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов в татарстанском банке "Спурт" сроком на три месяца. Одновременно с этим регулятор возложил на Агентство по страхованию вкладов функции временной администрации по управлению банком сроком на шесть месяцев. Ранее ЦБ отозвал лицензии у трех банков.

Центробанк ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов в татарстанском банке "Спурт" сроком на три месяца.

Регулятор пояснил, что меры связаны с неудовлетворением требований кредиторов по денежным обязательствам в сроки, превышающие семь дней с момента наступления даты их удовлетворения, говорится в сообщении регулятора.

Банк России также возложил на Агентство по страхованию вкладов функции временной администрации по управлению банком сроком на шесть месяцев.

Ухудшение финансового положения банка обусловлено значительным оттоком денежных средств, спровоцированным в том числе информационными атаками через социальные сети.

Ранее Цб отозвал лицензии у трех банков: омского банка "Сибэс", владимирского "Владпромбанка" и московского "Международного строительного банка". Причиной решения регулятора во всех случаях стали нарушения законодательства.

Выплаты страхового возмещения вкладчикам "Владпромбанка" и банка "Сибэс", а также банка "Спурт", где был введен мораторий на удовлетворение требований кредиторов, начнутся не позднее 12 мая.

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