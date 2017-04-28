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Собственные доходы Северной Осетии выросли на 25% по итогам 2016 года. Об этом доложил глава региона Вячеслав Битаров президенту России Владимиру Путину.

Доходы Северной Осетии за прошедший год выросли на четверть, что позволило стабилизировать бюджет республики. Об этом Владимиру Путину на встрече в Кремле доложил глава региона Вячеслав Битаров, передает "ТВ Центр".

По его словам, дополнительные источники финансирования помогли обеспечить граждан своевременными выплатами, а также предоставили социальные льготы уязвимым слоям общества. В том числе многодетным семьям. Особое внимание, отметил Битаров, уделяется исполнению майских указов президента и программам общего развития республики.

Путин: Год прошёл, с тех пор как вы начали работать в республике. С сентября вы уже избранный руководитель. Как вы оцениваете ситуацию?

Битаров: Увеличилась собираемость всех налогов, в том числе налога на прибыль, на имущество. И всё это позволило нам обеспечить финансирование строительства незавершенных объектов по федеральным целевым программам, которые скопились в республике, начиная с 2008 года. Это более двух миллиардов рублей, которые мы освоили. И объекты вводятся в эксплуатацию. Все были введены в 16 году.