Украинские вандалы в шестой раз осквернили могилу жертв Холокоста

Теги: вандализм Украина холокост

В Тернопольской области Украины в шестой раз осквернили могилу жертв Холокоста. По словам главы областной еврейской общины, до сих пор никто не был задержан. В ближайшее время памятный камень на могиле очистят от нечистот. Тем временем общественники уже обратились в полицию, СБУ и уведомили консула Израиля на Украине.

Вандалы осквернили памятный камень на могиле жертв Холокоста в селе Петрыкив Тернопольской области, передает "Укринформ". Это уже шестой акт вандализма на могиле. До сих пор никто не был задержан.

"Сейчас собираем общину. Будем очищать памятник от нечистот", - сообщил изданию председатель областной еврейской общины Игорь Банзерук.

Общественники в связи с происшествием обратились в полицию, Службу безопасности Украины и уведомили консула Израиля на Украине Геннадия Полищука.

25 апреля главный раввин Украины Моше Асман пожаловался на то, что напротив центральной синагоги Киева появилась реклама спектакля "Холокост кабаре". Он назвал размещение вывески провокацией. 27 апреля руководство киевского концерт-холла Bel’etage отказало в проведении спектакля "Суд над Джоном Демьянюком. Холокост кабаре".

Читайте также:

Украинские вандалы разрушили памятник Неизвестному офицеру

Вандалы облили краской монумент советским войнам в Вене

Глава ФБР извинился перед поляками за слова о Холокосте

Путин призвал защитить правду о Второй мировой войне