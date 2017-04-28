Спрыгнувшего с горящего балкона школьника поймали рекламным баннером

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В Томске очевидцы спасли девятилетнего школьника. Он был заблокирован в горящей квартире.

В Томске спасли выпрыгнувшего с балкона горящей квартиры школьника. На помощь пришли прохожие - они услышали крики мальчика и заметили дым на балконе многоэтажки, сообщает "ТВ Центр". Сорвали рекламный баннер и растянули его, чтобы на полотно можно было приземлиться. Сейчас ребёнок в больнице - врачи говорят, что у него небольшие ушибы.