Москвич похитил у знакомой три картины российских художников XIX века

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Мужчина похитил три картины известных российских художников XIX века из дома знакомой в центре столицы. В числе украденных оказались: крымский пейзаж Владимира Орловского, "Осень. Сокольники" Павла Соколова и "Дорога в Имоченцах" Василия Поленова. При этом стоимость последней картины, по предварительной оценке, превышает три миллиона рублей.

Мужчина похитил у знакомой три картины знаменитых российских художников XIX века. Об этом сообщает агентство "Москва". Инцидент произошел в доме на улице Хамовнический Вал.

"Как уточнила заявительница, у нее похитили картины, датированные XIX веком: крымский пейзаж Владимира Орловского, "Осень. Сокольники" Павла Соколова, а также картину "Дорога в Имоченцах" Василия Поленова", - говорится в сообщении. При этом стоимость последней, по предварительной оценке, превышает три миллиона рублей.

В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку по факту произошедшего и устанавливают сумму ущерба.

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