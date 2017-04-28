Скорая помощь столкнулась с рейсовым автобусом в Москве

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Автомобиль скорой помощи и рейсовый автобус столкнулись на юго-западе Москвы. В результате аварии пострадавших нет. Затруднений в движении транспорта в районе ДТП также не наблюдается.

На юго-западе Москвы произошло столкновение автомобиля скорой помощи и автобуса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления ГИБДД по Москве.

ДТП произошло на пересечении Балаклавского проспекта и Азовской улицы. В результате аварии пострадавших нет.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Затруднений в движении транспорта в районе ДТП не наблюдается.