Бюро ПАСЕ выразило недоверие председателю Аграмунту

Теги: Политика украина председатель пасе

Бюро ПАСЕ выразило недоверие председателю Педро Аграмунту и отказало ему в разрешении осуществлять визиты, делать заявления и проводить другую активность от имени Ассамблеи. Об этом заявил глава украинской делегации Владимир Арьев. Позднее на сайте организации подтвердили эту информацию.

Бюро Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) выразило недоверие председателю Педро Аграмунту. Об этом написал в своем Facebook глава украинской делегации Владимир Арьев.

По его словам, Аграмунт не написал заявление об отставке и даже не появился на заседании бюро. Таким образом, он не сделал ни одного заявления, обещанного ранее, подчеркнул Арьев. В результате бюро большинством голосов выразило ему недоверие и отказало в разрешении осуществлять визиты, делать заявления и проводить другую активность от имени ПАСЕ.

Кроме того, Арьев напомнил, что ПАСЕ не имеет процедуры отзыва президента с должности, так как, "не было нужды за 50 лет". "Теперь регламентный комитет должен разработать эту процедуру", - подчеркнул представитель Украины.

Между тем, источник в штаб-квартире Совета Европы в Страсбурге отметил, что бюро ПАСЕ приступило к работе над процедурой импичмента Аграмунта. Как передает ТАСС, в ближайшее время ожидается выступление самого председателя. Позднее заявление о вотуме недоверия Аграмунту появилось на сайте организации.

Ранее Аграмунту пришлось извиняться за свой визит в Сирию. Это произошло после выступления Арьева, который в Страсбурге заявил, что все делегации в Ассамблее якобы шокированы таким поступком председателя. По его словам, теперь Киев намерен добиваться отставки главы организации из-за его "пророссийской" позиции.

Ряд представителей ПАСЕ вместе с Аграмунтом и депутатами российской Госдумы побывали в Сирии в конце марта. Парламентарии встретились с президентом Сирии Башаром Асадом и посетили пункт базирования Хмеймим, где оценили работу российского Центра по примирению враждующих сторон.