Польша: обещание Макрона ввести санкции - чистый популизм

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Польша возмущена словами Эммануэля Макрона о санкциях против Варшавы. Обещание кандидата в президенты Франции - "чистый популизм". Кроме того, Варшава "не согласна с подобным использованием Польши в президентской кампании во Франции". Об этом заявили представители правительства и МИД Польши.

Польша считает заявления кандидата в президенты Франции Эммануэля Макрона о санкциях против страны неудачными. Ранее он пообещал избирателям, что в случае победы на выборах будет добиваться экономических санкций Евросоюза против Варшавы.

Как заявил в эфире Radio Poland пресс-секретарь правительства Рафал Бохенек, власти "не согласны с подобным использованием Польши в президентской кампании во Франции".

Свое решение о санкциях Макрон объяснял нарушением Варшавы основополагающих принципов ЕС, а также различиями в налоговой и социальной политике страны.

"В ЕС не должно существовать большой разницы в налоговых и социальных законодательствах, потому что это противоречит принципам Европейского союза", - сказал Макрон, говоря о преимуществах, которые получает Польша, привлекая промышленников низким уровнем зарплат на своих предприятиях, что позволяет бизнесменам получать больше прибыли от продукции.

"Такие слова показывают, что в ЕС все еще живы протекционистские тенденции, которые негативно сказываются на развитии свободного рынка и противоречат ценностям ЕС. Тот факт, что фирмы решают перенести свои отделения с берегов Сены в Польшу, свидетельствует о том, что здесь хорошие условия для предпринимателей", - прокомментировал Бохенек.

В свою очередь, замглавы МИД Польши Конрад Шиманьский подчеркнул, что слова кандидата в президенты Франции - "чистый популизм", демонстрирующий, что Макрон мало чем отличается от своего соперника, лидера "Национального фронта" Марин Ле Пен. "В такой ситуации следует подумать, что не так с французской экономикой", - отметил Шиманьский.

Первый тур президентских выборов во Франции прошел в воскресенье. Макрон набрал 23,75% голосов избирателей. За лидера "Национального фронта" Марин Ле Пен проголосовали 21,53% французов. Второй тур намечен на 7 мая.

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