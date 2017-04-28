Мощи Николая Чудотворца впервые за 930 лет привезут в Россию из Италии

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В мае в Россию из Италии доставят частицу мощей Николая Чудотворца. Это случится впервые за 930 лет. Ранее мощи этого святого никогда не покидали папскую базилику города Бари. Сначала останки святого будут находиться в Храме Христа Спасителя, а в июле их переместят в Санкт-Петербург.

Впервые за 930 лет в Россию из Италии доставят частицу мощей Николая Чудотворца. Об этом сообщает ТАСС. Ранее мощи этого святого никогда не покидали папскую базилику города Бари.

"С 21 мая по 28 июля состоится привнесение части мощей Святителя Николая из Италии первый раз за 930 лет. Договоренность была достигнута 12 февраля 2016 года на встрече с папой Франциском", - сказал председатель отдела внешних церковных связей митрополит Иларион (Алфеев).

По его словам, специально для этого события частица мощей будет извлечена из-под земли и доставлена в Москву. Митрополит отметил, что сначала останки святого будут находиться в Храме Христа Спасителя, а в июле их переместят в Санкт-Петербург.