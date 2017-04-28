Путин вручил золотые звезды новым Героям труда
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В пятницу в Кремле Владимир Путин вручил золотые медали "Герой Труда Российской Федерации". Церемония, которая приурочена к празднику первого мая, проходит ежегодно.
Владимир Путин вручил золотые звезды новым Героям труда. Высшей награды за заслуги перед государством и народом удостоились пятеро россиян, передает "ТВ Центр". Это худрук московского театра "Современник" Галина Волчек, экс-глава Татарстана Минтимер Шаймиев. А также главврач краснодарской больницы Владимир Порханов, сотрудник "Севмаша" Алексей Иванов и лесничий из Якутии Варвара Устинова.
По словам президента, обладатели почётного звания Героя России внесли существенный вклад в развитие страны.
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