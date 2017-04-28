Во Владивостоке лихач устроил дрифт на дороге

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Во Владивостоке полиция задержала водителя, который устроил дрифт прямо на проезжей части. Видео опасной езды выложили в сеть очевидцы. Красный Nissan среди потока машин уходил в так называемые управляемые заносы, разворачиваясь на 360 градусов.

С полицейским эскортом в подразделение ГИБДД привозят молодого человека - Вадима Олоференко. Он за рулем своего праворульного Nissan. Рядом инспектор, чтобы задержанный не сбежал. Быстрая езда по городским улицам, помноженная на юношескую браваду, дали повод полиции, как принято говорить, оформить гонщика по всем статьям, передает "ТВ Центр".

"Возбуждены дела об административных правонарушениях по 5 статьям. Санкции статей предусматривают штрафы от 1,5 до 10 тысяч рублей, а также лишения права управления транспортным средством на срок до 6 месяцев", - сообщила начальник ОИОС УМВД России по Приморскому краю Ирина Сырова.

Дерзкий гонщик из Находки. Так прозвали парня в социальных сетях. Те, кто видел его подвиги на дорогах, выражались более емко. Правда, не совсем литературно.

Практически национальный вид спорта для Японии - дрифтинг, стал популярным и на российском Дальнем Востоке. Благо, мощных японских машин там много. Запчастей для необходимого тюнинга - не меньше. Вадим Олоференко даже выигрывал вполне официальные соревнования. Те, где соблюдены все меры безопасности. В том числе для зрителей. Но трека, видимо, было мало. Поэтому гонял еще на городских улицах, распугивая добропорядочных водителей и случайных пешеходов. Видео гонок увидели сотрудники ГАИ.

Своим задержанием парень остался явно недоволен. Автомобиль будут осматривать эксперты, чтобы установить, были ли внесены незаконные изменения в конструкцию машины. А сам гонщик пока посидит, подумает.

Пока посадили под арест за неуплату ранее выписанных штрафов. Но впереди ещё разбирательства по новым открытым делам. И, возможно, недопуск к соревнованиям. Как показывает практика, организаторы легальных гонок, нелегальные уличные заезды не одобряют, выписывая за это дисквалификацию.

Дмитрий Гусев, "ТВ Центр".