В больнице им. Вересаева провели уникальную операцию тяжелому пациенту

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Высокотехнологичную операцию пациенту, который страдал сразу несколькими опасными заболеваниями, провели в городской клинической больнице имени Вересаева. Старые хирургические методы к пожилому мужчине с лишним весом, онкологией и аневризмой аорты были неприменимы.

В руках у хирурга результаты томографического исследования. Еще несколько десятилетий назад пациент с таким диагнозом считался бы безнадежным. Но сегодня российские хирурги действительно творят чудеса. За одну операцию они способны избавить человека от двух очень опасных заболеваний: аневризмы сосудов и онкологии. Пациент- 65-летний мужчина, передает "ТВ Центр". Но возраст это только полбеды. Больной страдает ожирением, а это добавляет работы врачам, однако времени на похудение у этого пациента не осталось.

"Объем операции большой, риск высочайший, но, как мы в таких случаях говорим, риск операции меньше риска двух заболеваний. Если бы мы оперировали этого больного поэтапно, то риск был бы несоизмеримо выше по всем параметрам", - рассказал заведующий отделением сосудистой хирургии ГКБ им. В. В. Версаева Феликс Хамитов.

Одно хирургическое вмешательство и минимум кровопотери. Во время проведения такой высокотехнологичной операции используются кровосберегающие технологии. После удаления пораженного участка сосуда, на его место ставится имплант.

За операционным столом врачи находятся несколько часов. Высокотехнологичная операция проводится в два этапа. После того, как сосудистые хирурги удаляют аневризму аорты брюшной полости, за дело берутся онкологи. Им предстоит избавить организм от злокачественной опухоли на левой почке, удалив при этом сам орган. На все процедуры у двух врачей – около трех часов. За это время необходимо успеть провести все манипуляции, в том числе и непредвиденные.

Операция закончилась успешно. Больной обязательно пойдет на поправку. Подобные операции - большая редкость и проводятся в случае крайней необходимости по квоте. В городской клинической больнице имени Вересаева это третья операция за последние 15 лет. А по всей Москве такие операции делают один или два раза в год.

Елена Сахно, "ТВ Центр".