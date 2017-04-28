В Москве высадят миллионы цветов

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Москва прихорашивается к майским праздникам. В городе высаживают миллионы цветов - ярких и благоухающих. Первыми на клумбах появляются тюльпаны и виолы - они сравнительно неприхотливы, так что без труда выдержат любые капризы погоды. Цветники оформляют с фантазией.

Миллионы цветов - их заботливо выращивали в столичных оранжереях, чтобы этим летом Москва заиграла самыми яркими красками. Начали высадку в сквере у Большого театра. Так что назначать здесь встречи и свидания станет ещё приятнее, передает "ТВ Центр".

Эти разноцветные цветы называются виолы. А по-простому - анютины глазки. Начать решили именно с них, по объективным причинам. Цветы, конечно, неприхотливые, но некоторые особенности все же есть. В самом процессе высадки. Под дождём это не так просто.

В этом году цветочное оформление столицы будет отличаться от всех прошлых. Впервые будут высажены канны, бегония, матиолла и другие многолетние цветы. А ещё в два раза увеличится площадь посадки. Так что на радость москвичам и гостям столицы, цветы будут действительно повсюду.

Самые капризные цветы – розы – тоже появятся на улицах города. В июне. А осенью будут высаживать тюльпаны, как обычно, всех существующих оттенков - привезут их прямо из Голландии. Задача, конечно, предстоит большая - озеленить надо 225 объектов общей площадью 19 миллионов квадратных метров. Но учитывая огромный опыт и профессионализм наших агрономов, все обязательно получится.

Елизавета Родина, Юлия Степина, Илья Ушаков, "ТВ Центр".