В центре Москвы 1 мая ограничат движение транспорта

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В связи с демонстрацией 1 мая в центре Москвы движение транспорта будет перекрыто.

1 мая проехать будет нельзя по Кремлевской и Москворецкой набережным, Большому Москворецком мосту, Васильевскому спуску, а также улицам Москворецкая, Варварка и Ильинка, передает "ТВ Центр".

Движение ограничат с половины девятого утра и до полудня. Кроме того, с 8 утра 30 апреля и до 8 утра 2 мая будет ограничено движение по одной полосе на Большом Москворецком мосту и на Кремлевской набережной.