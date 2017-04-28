ОЗХО пообещала отправить экспертов в Хан-Шейхун

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ОЗХО собрала группу специалистов, которая в ближайшее время собирается направиться в сирийский город Хан-Шейхун. Окончательный доклад по инциденту будет готов примерно через два месяца. Предварительный - через десять дней.

Организация по запрещению химического оружия собрала группу специалистов, которая в ближайшее время собирается направиться в сирийский город Хан-Шейхун, где, предварительно, произошла химическая атака с использованием зарина. Об этом сообщает ТАСС.

Есть волонтеры, которые согласились поехать в Сирию, однако проблема заключается в том, что "район контролируют различные оппозиционные группировки, и с ними должны быть достигнуты соответствующие договоренности", указал гендиректор ОЗХО.

Окончательный доклад по инциденту в Хан-Шейхуне будет готов примерно через два месяца. Предварительный - приблизительно через десять дней.

Речь идет об инциденте в сирийской провинции Идлиб, где, по пока неподтвержденным данным, 4 апреля было применено химическое оружие. В результате погибли более 80 человек, несколько сотен человек пострадали.

В Вашингтоне обвинили Дамаск в применении химического оружия, после чего в ночь на 7 апреля ВМС США нанесли ракетный удар по сирийскому военному аэродрому.

Власти России и Сирии отвергают причастность Дамаска к химатаке и настаивают, что Сирия избавилась от химического оружия. В России случившееся называли провокацией и постановкой.

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