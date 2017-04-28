Центробанк снизил ключевую ставку до 9,25%

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Банк России понизил ключевую ставку на 0,5% - до 9,25 %. При этом в финансовом регуляторе отметили, что оценка Центробанком возможного масштаба снижения ключевой ставки до конца текущего года не изменилась.

Центробанк принял решение понизить ключевую ставку на 0,5% - до 9,25%. Об этом говорится в заявлении пресс-службы финансового регулятора.

"Совет директоров (Банка России, - прим. ред.) отмечает приближение инфляции к целевому уровню и продолжающееся снижение инфляционных ожиданий, а также восстановление экономической активности. Вместе с тем инфляционные риски сохраняются. В условиях умеренно жесткой денежно-кредитной политики целевой уровень инфляции 4% будет достигнут до конца 2017 года и будет поддерживаться вблизи указанного уровня в 2018-2019 годах", - говорится в сообщении.

При этом, принимая решение о ключевой ставке в будущем, ЦБ будет оценивать соотношение вероятностей реализации базового сценария о снижении цен на нефть до 40 долларов за баррель, а также сценария с ростом цен на нефть. Кроме того, будет учитываться дальнейшая динамика инфляции и развитие экономики относительно прогноза.

"При этом оценка Банком России возможного общего масштаба снижения ключевой ставки до конца 2017 года не изменилась", - подчеркивается в заявлении.

Это второй раз, когда Банк России понизил ключевую ставку в 2017 году. В прошлый раз это случилось 24 марта. В тот раз ее понизили с 10,5% до 9,75% годовых. Это было связано с тем, что инфляция замедляется быстрее, чем прогнозировалось.

Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки пройдет 16 июня 2017 года.

Между тем, рубль уже отреагировал на решение ЦБ ускоренным снижением к доллару и евро, информирует ТАСС. Однако позднее он отыграл это падение.