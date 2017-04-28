Путин: Россия удовлетворена сотрудничеством с Австрией в газовой сфере
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Россия полностью удовлетворена сотрудничеством с Австрией в газовой сфере и рассчитывает на его дальнейшее развитие. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с председателем правления австрийского нефтегазового концерна OMV Райнером Зеле.
Россия полностью удовлетворена сотрудничеством с Австрией в газовой сфере и рассчитывает на его дальнейшее развитие, заявил Владимир Путин на встрече с председателем правления австрийской нефтегазовой компании OMV Райнером Зеле. Об этом сообщает "ТВ Центр".
Президент отметил, что Австрия выступает не только в качестве потребителя российского топлива, но также осуществляет его транзитные передачи. Только благодаря концерну, в Европу поступают 30 миллиардов кубометров газа в год.
"Компания, которую вы возглавляете – OMV - очень надежный партнер. Первые контракты с вашей компанией были заключены еще 50 лет назад. Сейчас у нас контракт действует до 2028 года. Мы со своей стороны не только удовлетворены нашим сотрудничеством, но и готовы развивать его и дальше во благо наших стран, Европы и России, в надежде на то, что мы будем укреплять это сотрудничество", - сказал Путин.
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