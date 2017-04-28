Москва заподозрила Запад в потворствовании "великоалбанским устремлениям"

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Происходящее в Македонии, а также решение французского суда освободить лидера косовских боевиков Рамуша Харадиная, говорят о том, что Запад явно потворствует "великоалбанским устремлениям". Об этом заявили в МИД России.

В МИД России выразили глубокую озабоченность происходящим в Македонии. Так там отреагировали на инициативное избрание нового спикера парламента балканской страны, которое на Смоленской площади назвали попыткой насильственного захвата власти, и последовавшими за этим массовыми столкновениями в здании заксобрания.

"Официальные представители Евросоюза, послы ряда европейских стран и США незамедлительно приветствовали "нового председателя" парламента, к слову, бывшего полевого командира проалбанской так называемой "Народной освободительной армии". Такая молниеносная скоординированная реакция, несомненно, является свидетельством того, что произошедшее планировалось заранее, с негласного ведома "внешних кураторов" македонской оппозиции", - отметили на сайте МИД.

На Смоленской площади уверены, что это вновь подтверждает тезис о том, что главной причиной внутриполитического кризиса в Македонии является грубейшее вмешательство во внутренние дела данной страны. "Налицо бесцеремонная манипуляция волеизъявлением граждан с целью отстранить от власти законное правительство", - добавили в ведомстве.

Также в министерстве напомнили, что в этот же день суд во Франции освободил лидера косовских боевиков Рамуша Харадиная. "А если вспомнить, что в этот же день французским судом, несмотря на запрос Сербии по линии Интерпола, был освобожден косовоалбанец Рамуш Харадинай, то налицо явное потворствование Запада великоалбанским устремлениям", - подчеркнули в министерстве.

"Дальнейшее развитие событий по этому сценарию, попытки видоизменить страну (Македонию, - прим. ред.) на основе так называемой "тиранской платформы" грозят еще большим ростом напряженности, чреваты сползанием ситуации к конфликту, в том числе на межэтнической почве", - отметили в МИД.

В итоге в этой ситуации адекватное решение можно найти только путем внутримакедонского диалога в рамках конституционно-правового поля, считают в ведомстве. "Необходимо прекратить любое внешнее давление и позволить ответственным политическим силам Республики Македонии самим определить дальнейшее развитие страны", - резюмировали в МИД.

Ранее стало известно, что более 100 человек пострадали в результате массовой драки у парламента Македонии. 27 апреля протестующие ворвались в здание заксобрания после выбора нового спикера. Им стал этнический албанец Талат Джафери. Это голосование прошло в обход парламентской процедуры. В итоге автор инициативы был избит. Серьёзные травмы получили и другие депутаты.

Кроме того, в четверг французский суд освободил лидера косовских боевиков Рамуша Харадиная. При этом запрос Сербии на его экстрадицию был отклонен. Позднее глава МИД Сергей Лавров отметил, что Москва разделяет глубокую озабоченность Белграда в связи с явно политизированным решением французского суда, передает ТАСС.

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