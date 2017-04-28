Судебные приставы будут дежурить в московских аэропортах до 9 мая

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С 28 апреля и до окончания майских праздников в столичных аэропортах в круглосуточном режиме судебные приставы будут помогать забывчивым пассажирам рассчитываться с долгами. Это необходимо для того, чтобы люди получили возможность вылететь из страны.

Судебные приставы будут дежурить в московских аэропортах с 28 апреля по 9 мая. Сейчас тем, у кого долги по кредитам, за ЖКХ или неоплаченные штрафы на сумму свыше 10 тысяч рублей, покидать Россию запрещено. Наличие долга приставы проверяют с помощью сервиса "Банк данных". Заплатить по счетам можно прямо на месте в терминале, передает "ТВ Центр".

После предъявления квитанции запрет на вылет будет снят. Тем не менее, лучше не тянуть до последнего, и перед поездкой самим проверять наличие долгов. Это можно сделать на сайте судебных приставов.