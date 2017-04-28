Экскаватор за 3 млн рублей украли в Останкине

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Экскаватор стоимостью три миллиона рублей похитили на северо-востоке столицы. По данному факту правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье "Кража в особо крупном размере". В настоящее время полиция ведет розыск подозреваемого и похищенного имущества.

Неизвестный похитил экскаватор стоимостью три миллиона рублей на северо-востоке столицы. Об этом сообщает агентство "Москва". Инцидент произошел на Сельскохозяйственной улице.

"Машина была оснащена оборудованием ГЛОНАСС, и полиции удалось отследить перемещение экскаватора до улицы Лескова, после чего транспортное средство пропало из виду. Также установлено, что экскаватор стоит на учете в Гостехнадзоре Одинцовского района Подмосковья", - говорится в сообщении.

По данному факту правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье "Кража в особо крупном размере". В настоящее время полиция ведет розыск подозреваемого и похищенного имущества.

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