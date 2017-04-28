Жители омского села изгнали крыс с божьей помощью

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В Омской области жители поселка Большие Уки провели крестный ход для прекращения паводка и изгнания крыс.

В поселке Большие Уки Омской области жители устроили крестный ход для прекращения паводка и изгнания крыс из населенного пункта. Как пишет "Русская планета", для борьбы с последствиями разгула стихии в бюджете поселка денег нет, поэтому сельчане решили попросить помощи у бога.

Крестный ход разделился на две части. Однако колонная верующих двигалась по реке на лодках с иконой Казанской Божией Матери. Вторая — с чудотворной иконой Божией Матери - Абалацкой с песнопениями и молитвами направились пешком из соседнего поселка к местному храму.

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