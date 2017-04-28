Писатель Веллер прокомментировал скандал в эфире "Эха Москвы"

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Писатель Михаил Веллер, устроивший скандал в эфире "Эха Москвы", рассказал, что прокомментирует ситуацию письменно. Он планирует опубликовать свой ответ на сайте радиостанции. Ранее Веллер запустил в ведущую микрофон и кружку с водой, разозлившись из-за того, что она его перебила.

Известный писатель Михаил Веллер, который накануне запустил в ведущую "Эха Москвы" микрофон и кружку с водой, собирается высказать свое мнение письменно и опубликовать ответ на сайте радиостанции, передает издание "Ридус".

"Я собираюсь написать несколько строчек в ответ, чтобы сформулировать своё понимание ситуации. Я надеюсь, что они скоро появятся и мне к ним будет нечего добавить и убавить, потому что некоторые вещи требуют корректных формулировок", - сказал писатель.

Веллер добавил, что когда человек совершает массу гениальных открытий, то никто этого не замечает, но как только "кто-то ударяет кого-то указкой по голове, то это вызывает гораздо большее внимание со стороны СМИ".

В свою очередь главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов сообщил, что приостанавливает сотрудничество с Веллером, пока тот не принесет извинения.

"Оскорблять своих журналистов я не позволю", - написал он в своем Twitter.

27 апреля Веллер устроил скандал в эфире "Эха Москвы", после того как ведущая Ольга Бычкова его перебила. После этого Веллер вырвал из стола микрофон, швырнул в ведущую кружку с водой и, назвав Бычкову "тупой скотиной", выскочил из студии.

Это не первый случай, когда 68-летний Веллер использует кружку в качестве аргумента в споре. В середине марта в эфире программы "Право голоса" на "ТВ Центре" он вышел из себя и швырнул стакан в сторону ведущего. Писателя возмутило, что Роман Бабаян усомнился в правдивости истории получения им эстонского гражданства.