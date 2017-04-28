Правительство одобрило проект закона о курортном сборе

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Правительство России одобрило проект закона Министерства по делам Северного Кавказа о введении в рамках эксперимента в четырех регионах России платы за пользование курортной инфраструктурой. Предполагается, что максимальный размер сбора составит 100 рублей в сутки с одного туриста.

Правительство России одобрило проект закона о введении в рамках эксперимента в четырех регионах России платы за пользование курортной инфраструктурой.

В соответствии с документом, сбор предлагают взимать с туристов, прибывающих на курорты Крыма, а также Алтайского, Краснодарского и Ставропольского краев, с 2018 по 2022 год.

"Если для нашей страны "курортный сбор" - это принципиально новый, не имеющий аналогов инструмент, то в мировой практике подобные сборы с туристов имеют достаточно широкое распространение", - заявил глава Министерства по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов.

Максимальный возможный размер сбора "находится на минимальных среднемировых значениях" и определен законопроектом в 100 рублей с человека в день. При этом власти регионов могут снизить размер сбора, а целый ряд категорий туристов от уплаты сбора освобождается полностью (в том числе ветераны, инвалиды и дети).

"Это не налоговый сбор, а значит, субъектам самим придется тратиться на сбор этих средств. Естественно, это потребует серьезных затрат. Спешить здесь не следует, и желание настойчивое получить дополнительные средства с граждан пропорционально возможности не получить этих граждан у себя на территории", - цитирует ТАСС вице-президента Российского союза туриндустрии Юрия Барзыкина.

В 2015 году ​Министерство по делам Северного Кавказа предложило взимать с туристов, прибывающих в здравницы Минеральных Вод, Кисловодска, Ессентуков и Пятигорска, по 50-150 рублей в день. В августе 2016 года предложение поддержал и президент Владимир Путин. Он призвал "не задирать платежи".

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