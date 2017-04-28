На трассе под Магаданом поселился медвежонок, который не боится людей

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На одной из трасс в Магаданской области поселился медвежонок, который совсем не боится ни людей, ни машин, проезжающих мимо.

В Магаданской области поселился медвежонок, который не боится людей. Местные жители говорят, что мать медведя погибла, а малыш не научился самостоятельно добывать себе пищу, передает "ТВ Центр".

Ведёт он себя очень дружелюбно, радостно встречает всех проезжающих мимо, а угощения ест с большим удовольствием. Сейчас волонтеры ищут для медвежонка новый дом - специальный питомник или зоопарк.