Путин поделился рецептом успеха

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Талант, трудолюбие, целеустремленность и любовь к Отечеству — эти качества приводят к успеху. Об этом заявил президент России Владимир Путин, вручая госнаграды в Кремле.

Владимир Путин во время вручения государственных наград в Кремле рассказал, какие качества ведут человека к успеху. Об этом сообщает "МИР 24". По словам президента, к успеху ведут талант, трудолюбие, целеустремленность и любовь к Отечеству.

"Мы видим, что наши сегодняшние лауреаты награжденные, люди совершенно разные, ну совсем разные — по профессиям, по жизненному опыту, пути, который они в жизни прошли. Но есть нечто, что объединяет всех — талант у каждого присутствует, трудолюбие, целеустремленность и любовь к Отечеству. Все это вместе ведет к успеху. Большое вам спасибо", - сказал Владимир Путин.

Высшей награды за заслуги перед государством и народом удостоились пятеро россиян. Это худрук московского театра "Современник" Галина Волчек, экс-глава Татарстана Минтимер Шаймиев, а также главврач краснодарской больницы Владимир Порханов, сотрудник "Севмаша" Алексей Иванов и лесничий из Якутии Варвара Устинова.