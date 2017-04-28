Экипаж и спецоборудование затонувшего "Лимана" доставлены в Крым

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Члены экипажа, документы, оружие, а также съемное спецоборудование затонувшего в Черном море судна "Лиман" доставлены в Крым. В Минобороны отметили, что благодаря грамотным действиям экипажа при борьбе за живучесть корабля, судно оставалось на плаву почти три часа.

На базу Черноморского флота в Крыму доставлены все члены экипажа, съемное спецоборудование, документация, а также оружие с затонувшего 27 апреля в Черном море судна "Лиман". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

В ведомстве отметили, что все члены экипажа, документы и оборудование были эвакуированы на спасательные средства, после чего, благополучно доставлены на базу Черноморского флота в Крыму.

Также в Минобороны подчеркнули, что благодаря мужеству и грамотным действиям российского экипажа при борьбе за живучесть корабля, судно, получившее пробоины ниже ватерлинии в двух отсеках машинного отделения, все равно оставалось на плаву почти три часа.

Накануне, 27 апреля, корабль Черноморского флота "Лиман" потерпел крушение в 18 морских милях к северу от побережья Турции в районе мыса Кильос у входа в пролив Босфор. Согласно официальным данным, исследовательское судно столкнулось с транспортным кораблем Youzarsif-Н, шедшим под флагом Того. Это произошло по причине низкой видимости из-за тумана. Все 78 членов экипажа российского корабля были спасены. 63 человека подобрали катера турецкой береговой охраны.

Позднее премьер-министр России Дмитрий Медведев поблагодарил своего турецкого коллегу Бинали Йылдырыма за эти за эффективное взаимодействие при эвакуации экипажа корабля.

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