Путин встретится в Сочи с Эрдоганом и Меркель

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Президент России Владимир Путин 2 и 3 мая проведет в Сочи переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель и главой Турции Реджепом Эрдоганом. С Меркель российский лидер обсудит борьбу с терроризмом, ситуацию на Ближнем Востоке и украинский кризис. С Эрдоганом Путин намерен затронуть вопросы двустороннего сотрудничества и темы международной повестки.

Президент России Владимир Путин проведет в Сочи встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель и главой Турции Реджепом Эрдоганом. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Встреча Путина и Меркель состоится 2 мая. Лидеры планируют обсудить отношения России и Германии, в том числе сотрудничество в энергетической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

"Планируется затронуть ключевые международные проблемы, включая борьбу с терроризмом, ситуацию на Ближнем Востоке, реализацию Минских договоренностей по урегулированию украинского кризиса", - сообщили в Кремле.

Кроме того, лидеры обменяются мнениями о предстоящем в июле саммите G20 в Гамбурге. В среду 3 мая глава государства проведет переговоры с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.

"В ходе предстоящих переговоров в Сочи лидеры обменяются мнениями по всему комплексу российско-турецких отношений, в том числе в контексте договоренностей, достигнутых на состоявшемся 10 марта в Москве шестом заседании Совета сотрудничества высшего уровня", - отметили в Кремле.

Главы государств также намерены рассмотреть актуальные региональные и международные вопросы. В частности, совместную борьбу с терроризмом и урегулирование сирийского кризиса.

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